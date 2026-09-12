Quién era Alfredo Wiebel, el empresario y piloto asesinado de un disparo en Misiones

Su nombre también era reconocido en el automovilismo. Wiebel fue piloto de carreras y compitió en distintas categorías, tanto en Misiones como a nivel nacional.

A lo largo de su trayectoria deportiva participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde compitió en la Clase B. Su actividad en las pistas se sumaba así a sus emprendimientos en los sectores hotelero y gastronómico.

El crimen ocurrió este viernes en Puerto Iguazú. Cuando los efectivos de la Policía llegaron al inmueble, encontraron a Wiebel tendido en el suelo y sin signos vitales. El médico policial constató que presentaba una herida de arma de fuego que, en principio, habría sido provocada por una pistola calibre 9 milímetros.

Tras el hecho, Ángel S. ingresó a una clínica de Puerto Iguazú, donde permaneció internado bajo custodia policial. Los investigadores buscan el arma que habría sido utilizada y analizan, entre otras hipótesis, posibles diferencias económicas y financieras entre Wiebel y el acusado. Por el momento, esa línea forma parte de las cuestiones que la Justicia intenta confirmar.