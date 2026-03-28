Recoleta: demoran a un hombre por disparar con rifle de aire comprimido y arrojar objetos desde un balcón

Con los elementos reunidos, se solicitó la orden judicial correspondiente para avanzar con el allanamiento del departamento señalado, donde se presumía que se encontraba el arma utilizada.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos del Grupo DOEM, que ingresaron a la vivienda, redujeron al sospechoso y procedieron al secuestro de un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones.

En el lugar también se constató la presencia de elementos que habrían sido utilizados para arrojar objetos hacia la vía pública, en línea con las denuncias realizadas por los vecinos.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, que tras la consulta policial resolvió no adoptar medidas adicionales, por lo que el hombre recuperó la libertad.