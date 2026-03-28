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Recoleta: demoran a un hombre por disparar con rifle de aire comprimido y arrojar objetos desde un balcón

El acusado fue denunciado por vecinos en un edificio de Anchorena al 1500; tras un allanamiento se secuestró el arma, pero quedó en libertad por orden judicial

Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a peatones desde el balcón de su departamento. El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Anchorena al 1500.

Pese a la gravedad de la denuncia, el implicado quedó en libertad luego de la intervención judicial, que no dispuso medidas restrictivas tras el procedimiento realizado por la Policía de la Ciudad.

La investigación se inició a partir del testimonio de un vecino que alertó sobre la conducta del sospechoso, quien hostigaba a transeúntes desde su vivienda. El episodio denunciado tuvo lugar el pasado 25 de marzo en esa misma cuadra.

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La policia de la Ciudad secuestró los objetos del departamento

La policia de la Ciudad secuestró los objetos del departamento

A partir de la denuncia, se llevaron adelante tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por residentes de la zona y trabajos de campo para identificar al presunto agresor y confirmar su domicilio.

Con los elementos reunidos, se solicitó la orden judicial correspondiente para avanzar con el allanamiento del departamento señalado, donde se presumía que se encontraba el arma utilizada.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos del Grupo DOEM, que ingresaron a la vivienda, redujeron al sospechoso y procedieron al secuestro de un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones.

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En el lugar también se constató la presencia de elementos que habrían sido utilizados para arrojar objetos hacia la vía pública, en línea con las denuncias realizadas por los vecinos.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, que tras la consulta policial resolvió no adoptar medidas adicionales, por lo que el hombre recuperó la libertad.

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