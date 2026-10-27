El acusado por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba, se negó a declarar ante la Justicia porteña. La causa avanza con pruebas y pericias pendientes.
Renato Iván Tabella, principal acusado por los femicidios de Tatiana Micaela Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires, y Daniela Villalba, en Córdoba, se negó a declarar este martes ante el juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo, en el marco de una investigación que busca esclarecer ambos crímenes.
Durante la audiencia participó el fiscal Matías Di Lello, mientras que la querella destacó las pruebas reunidas contra el sospechoso. Marcelo Biondi, abogado de la familia de Fernández, cuyo cuerpo fue hallado en el barrio porteño de Retiro, detalló algunos de los elementos que forman parte del expediente y que, según sostuvo, comprometen al acusado.
Entre las evidencias mencionadas, Biondi señaló que existen registros de cámaras de seguridad que ubicarían a Tabella entrando y saliendo del edificio en el horario en que asesinaron a la víctima. También indicó que se investigan comunicaciones realizadas desde un teléfono celular a nombre del imputado y que todavía restan finalizar pericias vinculadas con rastros encontrados durante la investigación.
La causa busca establecer la conexión entre los asesinatos a partir de distintos elementos, entre ellos el presunto modus operandi, el uso de aplicaciones de citas y el seguimiento de los movimientos de Tabella antes y después de los hechos. Los investigadores analizan esos datos para reconstruir las circunstancias de ambos femicidios y determinar la responsabilidad del acusado en cada uno de los casos.
Mientras continúa el proceso judicial en la Ciudad de Buenos Aires por el crimen de Fernández, las autoridades coordinan las actuaciones con la Justicia cordobesa. Según fuentes vinculadas a la causa, se esperan las autorizaciones necesarias para trasladar a Tabella a Córdoba, donde deberá declarar ante el fiscal Pablo Camacho por el homicidio de Villalba.
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