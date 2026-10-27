La causa busca establecer la conexión entre los asesinatos a partir de distintos elementos, entre ellos el presunto modus operandi, el uso de aplicaciones de citas y el seguimiento de los movimientos de Tabella antes y después de los hechos. Los investigadores analizan esos datos para reconstruir las circunstancias de ambos femicidios y determinar la responsabilidad del acusado en cada uno de los casos.