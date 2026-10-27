Un camión de Bomberos chocó contra la excárcel de Caseros y hay diez heridos

El vehículo se dirigía a un incendio en Almagro cuando protagonizó el accidente en la avenida Caseros y Pichincha. Tres bomberos habían quedado atrapados y fueron liberados. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales porteños.

Un camión de Bomberos de la Ciudad chocó este martes contra un colectivo de la línea 28 y un auto particular antes de impactar contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros, en el barrio porteño de Parque Patricios. El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Caseros y Pichincha y dejó diez personas heridas, mientras que tres bomberos que habían quedado atrapados en la autobomba fueron liberados.