General |

Un camión de Bomberos chocó contra la excárcel de Caseros y hay diez heridos

El vehículo se dirigía a un incendio en Almagro cuando protagonizó el accidente en la avenida Caseros y Pichincha. Tres bomberos habían quedado atrapados y fueron liberados. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales porteños.

Un camión de Bomberos de la Ciudad chocó este martes contra un colectivo de la línea 28 y un auto particular antes de impactar contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros, en el barrio porteño de Parque Patricios. El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Caseros y Pichincha y dejó diez personas heridas, mientras que tres bomberos que habían quedado atrapados en la autobomba fueron liberados.

ADEMÁS: Con los gritos de Milei de fondo, así celebró sus 33 años una diputada libertaria

Tras el choque, se desplegó un amplio operativo de emergencia con personal del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad. Los equipos sanitarios asistieron a los heridos, que fueron trasladados a distintos centros de salud porteños. Según la información oficial, ninguno presentaba lesiones de gravedad, aunque dos pacientes derivados al Hospital Penna tenían traumatismos de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Cómo fue el accidente y a qué incendio se dirigía la autobomba

De acuerdo con los datos difundidos, el camión pertenecía al Cuartel Parque Patricios II y se dirigía a un incendio registrado en Bulnes al 600, en el barrio de Almagro. El fuego se había iniciado en la cocina de un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de planta baja y 13 niveles, donde las llamas afectaron un lavarropas. El foco ígneo fue controlado por los equipos de emergencia.

Entre las diez personas heridas hay seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y un ocupante del vehículo particular. Los traslados se distribuyeron entre los hospitales Argerich, Penna, Ramos Mejía y Piñero. El operativo contó con la intervención de varias dotaciones y móviles sanitarios, mientras se asistía a los afectados por el choque ocurrido durante el desplazamiento de la autobomba hacia el incendio.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados