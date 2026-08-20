Investigan la muerte de un nene de seis años en Santa Fe: su madre quedó detenida

La mujer fue encontrada con el cuerpo de su hijo en brazos tras un llamado al 911. La Justicia ordenó una autopsia y analiza cámaras para esclarecer lo ocurrido.
Una llamada al 911 alertó sobre una posible situación de violencia en una vivienda de San Justo, Santa Fe. Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, se encontraron con una escena conmocionante: una mujer tenía en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo, de seis años.
El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en una casa ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes. Por el momento, las circunstancias que provocaron la muerte del menor no fueron determinadas.
La madre del niño, una joven de 22 años identificada como R.M., quedó detenida de manera preventiva mientras la Justicia intenta esclarecer lo sucedido.
La fiscal Daniela Montegrosso dispuso distintas medidas para reconstruir las últimas horas del menor y determinar qué ocurrió antes de su fallecimiento.
En tanto, integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajaron en la vivienda para preservar el lugar, recolectar huellas y secuestrar posibles elementos que puedan resultar relevantes para la investigación.
El cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde será sometido a una autopsia. El resultado del estudio será fundamental para establecer si la muerte se produjo por causas naturales, debido a un accidente o si existió participación de otra persona.
Los investigadores también comenzaron a tomar declaraciones en el barrio para localizar posibles testigos que puedan aportar datos sobre lo sucedido.
Además, fueron identificadas cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes serán revisadas para reconstruir los movimientos registrados en la zona antes y después de que se conociera la muerte del menor.
La causa está en manos de la Unidad Regional XVI y la PDI, bajo la dirección de la fiscal Montegrosso. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente cuál fue la causa de muerte ni determinaron cómo se produjo el fallecimiento.
En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y Daniela Montegrosso ofrecerán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo. Se espera que allí informen los primeros resultados de las pericias y las medidas adoptadas para avanzar en el esclarecimiento del caso.