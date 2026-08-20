Investigan la muerte de un nene de seis años en Santa Fe: su madre quedó detenida

En tanto, integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajaron en la vivienda para preservar el lugar, recolectar huellas y secuestrar posibles elementos que puedan resultar relevantes para la investigación.

El cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde será sometido a una autopsia. El resultado del estudio será fundamental para establecer si la muerte se produjo por causas naturales, debido a un accidente o si existió participación de otra persona.

Analizan cámaras de seguridad y buscan testigos

Los investigadores también comenzaron a tomar declaraciones en el barrio para localizar posibles testigos que puedan aportar datos sobre lo sucedido.

Además, fueron identificadas cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes serán revisadas para reconstruir los movimientos registrados en la zona antes y después de que se conociera la muerte del menor.

La causa está en manos de la Unidad Regional XVI y la PDI, bajo la dirección de la fiscal Montegrosso. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente cuál fue la causa de muerte ni determinaron cómo se produjo el fallecimiento.

En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y Daniela Montegrosso ofrecerán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo. Se espera que allí informen los primeros resultados de las pericias y las medidas adoptadas para avanzar en el esclarecimiento del caso.