La Policía de la Ciudad cerró un búnker narco en la Villa 31

El detenido es un ciudadano peruano de 58 años que, según fuentes policiales, registraba antecedentes por amenazas en 2018 y una causa por violencia de género en 2019. Además, constaba un reingreso al país por el paso fronterizo de La Quiaca en 2024.

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El segundo sospechoso, un ciudadano chileno de 31 años, fue arrestado dentro de la vivienda a la que había ingresado su cómplice. Allí, los efectivos advirtieron sobre una mesa una importante cantidad de estupefacientes ya fraccionados para su venta, además de teléfonos celulares, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Al verificar su identidad, los investigadores constataron que también contaba con antecedentes judiciales. En 2025 había sido imputado en causas por robo, lesiones leves y robo en grado de tentativa.

El secuestro de la droga

Durante la requisa del inmueble, los agentes secuestraron 305 gramos de marihuana, 75 gramos de cocaína y 480 gramos de pasta base. También hallaron una réplica de pistola calibre 45, siete teléfonos celulares y 4.510.000 pesos en efectivo.

La Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal De Mercurian, dispuso la detención de ambos imputados y ordenó además la custodia del inmueble para dejar el búnker fuera de funcionamiento.

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió al procedimiento a través de sus redes sociales y aseguró que ya fue solicitada la expulsión de los detenidos del país.

Embed Un peruano y un chileno pensaron que podían montar un búnker narco en la Villa 31. Se les terminó.



Los detuvimos y ya pedimos su expulsión del país.



Que les quede claro: en la Ciudad no hay un solo metro cuadrado donde se puedan esconder.

Ley y orden. pic.twitter.com/TU1wEeCBmB — Jorge Macri (@jorgemacri) May 9, 2026

Con este procedimiento, las autoridades porteñas sumaron un nuevo golpe contra la venta minorista de drogas en uno de los barrios más poblados de la Ciudad, en el marco de los operativos de control y patrullaje que se desarrollan de manera permanente en la zona.