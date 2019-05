Robó una carnicería, pero solo se llevó achuras

Apenas entró, “El Mellizo” le mostró un arma pero solo para llevarse la parrillada que había encargado: $200 en achuras. Tras cargar el botín en su moto, se escapó a gran velocidad, aunque con la tranquilidad de quien hace una compra.

Carolina, que conoce al ladrón, se mostró resignada: “Siempre viene acá a prepotear. La Policía ya sabe quién es. Ya estuvo en el penal, pero así como entra, sale”, dijo en diálogo con El Diario de la República y comentó que nunca intentó llevarse el dinero de la caja,

“Yo pensé que me iba a pagar. Sacó la billetera, tenía plata y todo. Después me preguntó si quería comprar un 22, me sacó el revólver y me apuntó. Me dijo que lo tenía cargado. Me dio miedo”, agregó.