Salieron a la luz los "castigos inhumanos" que recibió de su mamá y la pareja

Los fiscales consideran que en los chats de WhatsApp entre la mamá del menor, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez se habla sobre “falta de comida, hacerlo pasar frío, penitencias interminables contra una pared, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos, golpes en la cara que le provocaron lesiones visibles, amenazas respecto de que no podía contar a nadie lo que vivía si no sería peor, no mandarlo al jardín por dos motivos: primero para que no vieran las maestras sus lesiones y segundo como forma de endilgarle castigo, ya que disfrutaba de ir al jardín”.

El texto agrega que “a raíz de las lesiones en la parte genital del niño, se determina la existencia de un crimen por odio por las características de Lucio perteneciente al género masculino”.

En el documento presentado por los fiscales se considera que “la lectura de estos mensajes demuestra que durante la convivencia y hasta el fallecimiento del menor, tanto Abigail Páez como Magdalena Espósito golpearon a Lucio, provocaron lesiones que luego ocultaron con aislamiento del niño de su vida social, sabían que vomitaba producto de las lesiones, era su anhelo que Lucio saliera de sus vidas”.

luciu dupuy.jpg Lucio Dupuy tenía 5 años. Archivo.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, recibió el informe que los fiscales presentaron hace una semana, y lloró al confirmar que "a Lucito lo mutilaron de todos lados. Le cortaron sus genitales a mordiscones".

La muerte de Lucio Dupuy se constató el viernes 26 de noviembre de 2021 en un departamento de la calle Allan Kardec, de Santa Rosa, La Pampa luego de sufrir una feroz golpiza y abuso de parte de su progenitora y la pareja de esta, quienes fueron detenidas por el hecho.

Espósito Valenti está acusada por “homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía” y “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal”.

Páez, quien está detenida en San Luis junto con su pareja, está imputada por “homicidio doblemente agravado” (por saña y alevosía) y “abuso sexual agravado”.