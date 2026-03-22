San Miguel: detienen a cuatro patovicas acusados de matar a un hombre en la puerta de un bar

La víctima, de 51 años, había llegado al local junto con otras dos personas. Al parecer, el personal de seguridad no le habría permitido ingresar y todo terminó en una discusión fatal. El bar se encuentra clausurado.
Un hombre de 51 años fue asesinado tras una pelea en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de San Miguel. Por el hecho hay cuatro "patovicas" detenidos.
Según confiaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentina, todo ocurrió en el bar "Sutton", ubicado entre las calles Las Heras y Paunero. Alrededor de las cuatro de la madrugada, la víctima -identificada como Alexis Oscar Rogers- llegó al lugar junto a otras dos personas (un joven de 23 años, que sería su hijo, y otro hombre de 46 años) con la intención de ingresar.
Al negarles la entrada, ya que estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda. Durante el enfrentamiento, Rogers recibió golpes por parte del personal, hecho que está bajo investigación judicial. Luego, cayó al piso y falleció.
El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro "patovicas". Los imputados fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.
Durante los procedimientos posteriores al hecho, los investigadores secuestraron dispositivos de grabación (DVR) y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. El objetivo es reconstruir con mayor precisión la dinámica de la agresión y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.
La aprehensión del personal de seguridad fue ordenada por la UFI 21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich. En tanto, el boliche se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.
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