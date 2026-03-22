San Miguel: detienen a cuatro patovicas acusados de matar a un hombre en la puerta de un bar

Durante los procedimientos posteriores al hecho, los investigadores secuestraron dispositivos de grabación (DVR) y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. El objetivo es reconstruir con mayor precisión la dinámica de la agresión y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

La aprehensión del personal de seguridad fue ordenada por la UFI 21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich. En tanto, el boliche se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.