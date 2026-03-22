Detuvieron a "Los Cazadores de Abuelos": cómo los engañaban y vaciaban sus cuentas bancarias

En las últimas horas, el caso sumó visibilidad luego de que se difundieran detalles en redes sociales, donde se describió el accionar del grupo y se advirtió sobre esta modalidad delictiva que apunta específicamente a adultos mayores, considerados un blanco frecuente por su vulnerabilidad frente a este tipo de engaños. Fuentes del caso indicaron que no se descarta la participación de más integrantes y que se trabaja para determinar si existen otras víctimas que aún no realizaron la denuncia.

En ese sentido, se analiza información surgida de los dispositivos secuestrados, lo que podría derivar en nuevas medidas judiciales y eventuales detenciones.

Estafas telefónicas mejor.jpg En varios casos, la banda usaba engaños telefónicos e instalaban situaciones de urgencia que derivaban en la entrega de claves, tarjetas o dinero en efectivo.

Los investigadores también señalaron que la modalidad combina prácticas tradicionales del denominado "cuento del tío" con herramientas actuales, como el uso de datos personales obtenidos previamente o la simulación de operaciones bancarias, lo que incrementa la credibilidad del engaño y facilita la concreción de las estafas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia imputados por estafas reiteradas, mientras continúa la recolección de pruebas para avanzar en la causa. En paralelo, las autoridades reiteraron recomendaciones a la población para prevenir este tipo de delitos, como no brindar información personal o bancaria, desconfiar de llamados inesperados y verificar siempre la identidad de quienes solicitan dinero o datos sensibles.

La causa sigue en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en función del avance de las medidas ordenadas por la fiscalía interviniente.