Detuvieron a "Los Cazadores de Abuelos": cómo los engañaban y vaciaban sus cuentas bancarias

Se trata de una pareja que estafaba a jubilados después de abordarlos con distintos pretextos. La causa suma al menos seis hechos confirmados. Podría haber más arrestos en las próximas horas.
Una pareja fue detenida acusada de integrar una banda conocida como "Los Cazadores de Abuelos", dedicada a engañar a jubilados para vaciar sus cuentas bancarias con distintas maniobras, en una causa que suma al menos seis hechos confirmados y podría ampliarse en las próximas horas a partir del avance de la investigación judicial.
Según se pudo reconstruir, los sospechosos Deivid Alexander Navarrete y Silvana Rodríguez se ganaban la confianza de las víctimas, en su mayoría adultos mayores, a quienes abordaban con distintos pretextos para obtener datos sensibles o directamente acceder a su dinero. En varios casos utilizaban engaños telefónicos o presenciales, simulando ser empleados bancarios, personal de organismos públicos o incluso familiares, con el objetivo de instalar situaciones de urgencia que derivaban en la entrega de claves, tarjetas o dinero en efectivo.
La investigación permitió establecer que el grupo operaba de manera organizada, con roles definidos entre quienes captaban a las víctimas, quienes concretaban las maniobras y quienes retiraban el dinero o realizaban transferencias. Los damnificados, en muchos casos, terminaban con sus cuentas vaciadas tras movimientos bancarios realizados sin su consentimiento, incluyendo transferencias, extracción de efectivo y hasta la toma de créditos a su nombre.
De acuerdo con la causa, los detenidos fueron capturados tras una serie de allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la pesquisa. Las tareas investigativas incluyeron el análisis de movimientos bancarios, registros de comunicaciones y testimonios de las víctimas, lo que permitió identificar el patrón de actuación de la banda.
En las últimas horas, el caso sumó visibilidad luego de que se difundieran detalles en redes sociales, donde se describió el accionar del grupo y se advirtió sobre esta modalidad delictiva que apunta específicamente a adultos mayores, considerados un blanco frecuente por su vulnerabilidad frente a este tipo de engaños. Fuentes del caso indicaron que no se descarta la participación de más integrantes y que se trabaja para determinar si existen otras víctimas que aún no realizaron la denuncia.
En ese sentido, se analiza información surgida de los dispositivos secuestrados, lo que podría derivar en nuevas medidas judiciales y eventuales detenciones.
Los investigadores también señalaron que la modalidad combina prácticas tradicionales del denominado "cuento del tío" con herramientas actuales, como el uso de datos personales obtenidos previamente o la simulación de operaciones bancarias, lo que incrementa la credibilidad del engaño y facilita la concreción de las estafas.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia imputados por estafas reiteradas, mientras continúa la recolección de pruebas para avanzar en la causa. En paralelo, las autoridades reiteraron recomendaciones a la población para prevenir este tipo de delitos, como no brindar información personal o bancaria, desconfiar de llamados inesperados y verificar siempre la identidad de quienes solicitan dinero o datos sensibles.
La causa sigue en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en función del avance de las medidas ordenadas por la fiscalía interviniente.