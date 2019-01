San Miguel: patovica intentó ahorcar a un joven y lo dejó inconsciente

El joven intentó registrar el hecho con un dispositivo electrónico y la respuesta fue peor, ya que el personal de seguridad lo asfixió hasta dejarlo inconsciente, todo frente a la pasiva presencia de la Policía. Conocida la situación, el municipio de Malvinas Argentinas clausuró el boliche, ya que además de la agresión a Esquivel, existieron diversas denuncias por hechos violentos registrados en los últimos días. El cierre fue llevado a cabo por personal de la Dirección General de Inspecciones.

El hecho más grave por el cual se desencadenó la clausura del local bailable tuvo lugar el pasado domingo, cerca de las 7, cuando a la salida del boliche los patovicas del lugar agredieron al muchacho, quien recibió una salvaje paliza. El propio muchacho realizó un relato del hecho, en una publicación en su perfil de la red social Facebook: “Habíamos salido con una amiga. Al terminar la noche y empezar a desalojar a la gente me quedaba un vodka entero. Me lo llevo. Cuando ya estaba pasando la puerta de salida, Marcelo Touron (mi agresor principal) me retiene la botella y empuja, yo ya afuera del establecimiento y conociendo las leyes y mis derechos en la noche le digo que no puede tocarme estando afuera a lo que me dice ‘ah no puedo?’ y me mete del cuello al establecimiento nuevamente haciendo abuso de poder”, contó.

“En ese momento interviene el que controla el ingreso y lo separa, yo indignado pero sin presentar agresión de mi parte le pido que me pase los datos del agresor a lo que me invita a retirarme sabiendo la gravedad de la situación. Le vuelvo a pedir los datos para poder denunciar la situación y mi agresor de fondo contesta ‘a quién vas a denunciar vos? Te busco y voy a matarte’”, indicó el joven.

No fue todo. “Ya impactado y molesto, más aún denunciando su amenaza otro seguridad viene de atrás y me da una piña sacándome para afuera y automáticamente bajan la persiana sin darme respuesta alguna y protegiendo a mi agresor. Finalmente, Esquivel contó que uno de lo sujetos lo ahorcó, mientras le pegaban piñas y patadas, provocándole un estado de inconsciencia. “Había un patrullero viendo toda la situación y una vez terminada la agresión se retiraron sin bajarse. Huyeron”, dijo.