Leonardo Nardini encabezó un encuentro con jóvenes líderes en formación

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, participó este sábado de una jornada de intercambio con jóvenes profesionales que se encuentran en proceso de formación en liderazgo político. La actividad se desarrolló en la Casa de Cultura y Arte, ubicada en el predio del ex Batallón 601, y formó parte de una agenda que también incluyó recorridas por distintos barrios del distrito.
Previo al encuentro, el jefe comunal visitó zonas de Ingeniero Adolfo Sourdeaux y de Ingeniero Pablo Nogués, donde los asistentes pudieron observar de primera mano el trabajo territorial y las políticas públicas implementadas a nivel local. Según destacó el propio Nardini, esta instancia resultó clave para acercar a los participantes a la realidad cotidiana de los vecinos.
La jornada reunió a 36 profesionales vinculados al Centro de Investigación y Acción Social, una institución dedicada a la formación de nuevos dirigentes con vocación de servicio público. Los participantes provienen de distintos puntos del país y representan a diversas fuerzas políticas, en el marco de un programa que promueve el diálogo, la participación ciudadana y la construcción de consensos.
Durante el encuentro, los jóvenes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas con el intendente, plantear inquietudes y debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la gestión pública en la actualidad. En ese contexto, se abordaron temas vinculados al desarrollo económico, la inclusión social y la planificación de políticas públicas con impacto territorial.
“Que hayan podido recorrer algunos barrios fue fundamental para que conozcan la forma en la que trabajamos en Malvinas, para entender las necesidades de los vecinos y poder planificar en base a eso”, señaló Nardini al referirse a la importancia de la experiencia directa en el territorio.
El clima del encuentro estuvo marcado por el respeto y la diversidad de miradas, en línea con el espíritu de la iniciativa. Tras la actividad, el intendente valoró estos espacios como instancias clave para fortalecer la democracia. “Estos encuentros nos permiten encontrarnos con personas de distintos lugares, con diferentes ideas y trayectorias. Escucharnos y trabajar juntos es lo que nos permite generar consensos y pensar una Argentina mejor”, concluyó.
La propuesta se inscribe en una serie de actividades orientadas a promover la formación política de nuevas generaciones, con el objetivo de fomentar liderazgos comprometidos con la realidad social y el desarrollo del país.