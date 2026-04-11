Leonardo Nardini encabezó un encuentro con jóvenes líderes en formación

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“Que hayan podido recorrer algunos barrios fue fundamental para que conozcan la forma en la que trabajamos en Malvinas, para entender las necesidades de los vecinos y poder planificar en base a eso”, señaló Nardini al referirse a la importancia de la experiencia directa en el territorio.

El clima del encuentro estuvo marcado por el respeto y la diversidad de miradas, en línea con el espíritu de la iniciativa. Tras la actividad, el intendente valoró estos espacios como instancias clave para fortalecer la democracia. “Estos encuentros nos permiten encontrarnos con personas de distintos lugares, con diferentes ideas y trayectorias. Escucharnos y trabajar juntos es lo que nos permite generar consensos y pensar una Argentina mejor”, concluyó.

La propuesta se inscribe en una serie de actividades orientadas a promover la formación política de nuevas generaciones, con el objetivo de fomentar liderazgos comprometidos con la realidad social y el desarrollo del país.