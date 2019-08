San Pedro: matan a golpes y patadas a acusado de violar a una niña

El fallecido fue identificado como Miguel Angel Romero (de 35 años y apodado "Chuky"), quien había salido de prisión recientemente, tras purgar una condena por robo. Tras las graves heridas sufridas, se produjo su fallecimiento cuando era asistido por los médicos en el hospital municipal de San Pedro.

Según trascendió, Romero fue linchado por una patota que le atribuía la violación de una nena, de 4 años, nieta de un amigo del grupo agresor. El hecho de abuso sexual había sido denunciado, el pasado sábado, por la madre de la pequeña en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro y frente a cierta inacción policial, se habría consumado el ataque en la nochecita del pasado miércoles.

No obstante, los investigadores aclararon que "el informe médico practicado sobre la menor indicó que no presentaba signos de haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal, aunque eso no implica que no haya sufrido otro tipo de abuso. Estábamos en pleno proceso para determinar si 'Chuky' había sido el autor de ese delito, pero un grupo entre siete y ocho de personas lo atacó".

El "linchamiento" ocurrió frente a una vivienda colectiva, conocida como la pensión del Mencho, en el pueblo de Gobernador Castro, a la que la madre de la niña llegó con otros familiares y allegados, hostigando a Romero y culpándolo de la violación, hasta que comenzaron a golpearlo con trompadas, patadas y objetos contundentes.

"Romero era amigo de la familia y a veces llevaba a la nena a la escuela, pero cuando el sábado lo denunciaron se fue a vivir con un amigo suyo a ese lugar, en el que fue localizado", se indicó, agregando que "entre siete y ocho personas llegaron a la pensión y al menos cuatro de ellas entraron a la habitación, para atacarlo en venganza por la presunta agresión sexual".

Luego del ataque, el hombre permaneció unas horas recostado, hasta que después salió a caminar, aunque a tres cuadras se desvaneció en la calle. Se lo trasladó en una ambulancia hasta el hospital de San Pedro, donde ingresó en coma y quedó internado, hasta que se produjo su deceso, a raíz de un traumatismo de cráneo severo que le provocó un compromiso cerebral irreversible.

José Herbas, jefe de guardia del centro asistencial, manifestó que "a través de una tomografía computada se comprobó que tenía diferentes grados de hemorragia con edema cerebral. Había también una fractura de hueso lo que nos hizo pensar en una importante golpiza y pensamos en una derivación, pero el cuadro era muy severo".

En tanto, la autopsia estableció que falleció a raíz de los golpes recibidos y que también tenía una lesión de vieja data en la cabeza.

Por lo tanto, se dispuso la aprehensión de la madre de la niña que denunció el abuso, una mujer de 34 años, ya que varios testigos la señalaron por haber participado del linchamiento, que derivó en la muerte de "Chuky" Romero.

Además, ya fueron identificadas otras tres personas que participaron de la agresión, que comenzaron a ser buscadas, sin poder ser localizadas, mientras se procuraba establecer la identidad del resto de los atacantes. La mujer detenida fue indagada por la fiscal Viviana Ramos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 11 de San Pedro, en el marco de la causa caratulada como "homicidio calificado por premeditación y por haber sido cometido por más de tres personas".

"Al ser apresada reconoció haber golpeado a Romero en medio de un ataque de nervios y se declaró como única culpable, buscando excusar al resto de los atacantes", trascendió.

De todas maneras, otros siete hombres participantes de la agresión fueron sindicados por los testigos, entre ellos el dueño de la pensión y dos habitantes del lugar, como integrantes de esa patota que golpeó a la víctima, para luego escapar.