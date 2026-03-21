Santiago del Estero: desplazan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp

El robo del celular y la detención del pedófilo ocurrió en Resistencia, Chaco. El jefe policial fue desplazado tras difundir imágenes íntimas en su estado de WhatsApp, lo que motivó una investigación interna en Santiago del Estero.

Mientras avanza el proceso administrativo, el jefe policial continuará separado de su cargo. Las sanciones en evaluación van desde apercibimientos hasta la exoneración, dependiendo de la gravedad que determine la investigación.

El antecedente reciente en Buenos Aires

En paralelo, un caso similar generó repercusión en la provincia de Buenos Aires, donde un efectivo policial fue desafectado tras la viralización de un video en el que mantenía relaciones sexuales junto a un patrullero en la vía pública, en la localidad de Cañuelas.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, también derivó en un sumario administrativo y en la intervención de Asuntos Internos, reforzando la discusión sobre la conducta de los efectivos y el impacto de sus acciones en la imagen institucional.