Santiago del Estero: desplazan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp

La medida preventiva fue adoptada tras la difusión de fotos privadas en su estado. La Policía provincial abrió un sumario disciplinario y evalúa si la publicación fue intencional por parte del efectivo.
Un jefe policial de la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, fue desplazado de su cargo luego de publicar imágenes íntimas en su estado de WhatsApp, lo que derivó en una investigación interna por posible inconducta.
La difusión del contenido, que quedó expuesto a una amplia red de contactos, incluidos superiores, subalternos y miembros del Departamento de Seguridad Ciudadana N°7, motivó la intervención inmediata de la Jefatura de Policía provincial. Como primera medida, el uniformado fue apartado preventivamente de sus funciones.
El caso quedó en manos de la Dirección General de Recursos Humanos, que abrió un sumario disciplinario para determinar responsabilidades y eventuales sanciones. Entre los puntos clave de la investigación figura establecer si la publicación fue deliberada o producto de un error, al intentar compartir las imágenes en un ámbito privado.
Desde el punto de vista normativo, la conducta se analiza bajo la Ley 4.794, que regula el régimen disciplinario del personal policial en la provincia. En ese marco, podrían aplicarse sanciones contempladas en artículos que castigan actos que afecten el prestigio institucional o la dignidad del funcionario, incluso fuera del horario de servicio.
Mientras avanza el proceso administrativo, el jefe policial continuará separado de su cargo. Las sanciones en evaluación van desde apercibimientos hasta la exoneración, dependiendo de la gravedad que determine la investigación.
En paralelo, un caso similar generó repercusión en la provincia de Buenos Aires, donde un efectivo policial fue desafectado tras la viralización de un video en el que mantenía relaciones sexuales junto a un patrullero en la vía pública, en la localidad de Cañuelas.
El hecho, registrado por cámaras de seguridad, también derivó en un sumario administrativo y en la intervención de Asuntos Internos, reforzando la discusión sobre la conducta de los efectivos y el impacto de sus acciones en la imagen institucional.
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