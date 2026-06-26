La Plata: más de 20 detenidos del MTE por destrozos frente a la Municipalidad

Para el Frente de Organizaciones en Lucha, que incluye al MTE, el accionar de la Policía bonaerense fue una "cacería" que se precipitó al final de la protesta cuando los manifestantes ya estaban desconcentrando.

Producto de las detenciones, las organizaciones convocaron a concentrar en la Comisaría 1ra (53 entre 9 y 10) para exigir la inmediata liberación de los manifestantes.

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Cumplimiento de la ley

Desde la Municipalidad argumentaron que el MTE "pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad".

"Al evaluar la ejecución presupuestaria del último año, el Tribunal de Cuentas, máximo organismo de la Constitución provincial que controla la administración pública bonaerense y los municipios, advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas de manera directa y exigió la adjudicación de servicios se realicen a través del procedimiento de licitación pública", explicaron.

En este marco, la Municipalidad llamó a licitación pública a través del Boletín Oficial y de medios de comunicación privados los días 10 y 11 de junio pasado, para la contratación de los servicios de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto en todas las delegaciones municipales.

"Todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que no aceptó participar del procedimiento de licitación pública y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal", cuestionó la gestión de Alak.

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Argumentaron que "si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público".

La violencia criminal

Según relataron, los hechos de violencia se produjeron pasadas las 13.00, cuando en el Salón Dorado del Palacio Municipal se desarrollaba un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos que representaban a los diversos cultos religiosos, instituciones, entidades de bien público y escuelas.

Los vecinos debieron ser demorados en su salida para evitar que fueran lastimados por la pedrada que se arrojaba desde la calle.

"En ese contexto, un vecino fue alcanzado por una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado y debió ser asistido por profesionales del SAME", indicaron, y agregaron que "seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos por los agresores".

"El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos", concluyó la intendencia.