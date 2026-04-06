Se reveló la autopsia del enfermero hallado muerto en Palermo

El Cuerpo Médico Forense determinó que Bentancourt falleció por una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.
La autopsia determinó que Eduardo Bentancourt murió por una cardiopatía. Los fármacos hallados serán analizados en laboratorio.
La policía encontró los opiaces propofol 10 mg, fentanilo 0,5 mg , junto con el anestésico lidocaína junto al cuerpo del enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt, de 44 años, en su departamento de Palermo, sentado en una silla y con sangre en la boca
El cuerpo sin vida del enfermero fue encontrado el pasado viernes al mediodía, luego de que su familia, al no poder comunicarse con él, alertara a la Policía, que ingresó al lugar y constató su fallecimiento.
El Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte fue “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”, y estimó que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes de la autopsia, realizada el 4 de abril.
El informe señaló que presentaba una venopuntura con halo equimótico en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni indicios de defensa. Los peritos confirmaron que padecía una patología cardiovascular preexistente.
La fiscalía dispuso la trazabilidad y análisis de los fármacos hallados. Las ampollas abiertas serán examinadas por el Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina el 13 de mayo. “Estamos a la espera de los resultados toxicológicos e histopatológicos para completar la investigación”, indicó el fiscal Carlos Alberto Vasser.
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