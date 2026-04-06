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Se reveló la autopsia del enfermero hallado muerto en Palermo

La autopsia determinó que Eduardo Bentancourt murió por una cardiopatía. Los fármacos hallados serán analizados en laboratorio.

La policía encontró los opiaces propofol 10 mg, fentanilo 0,5 mg , junto con el anestésico lidocaína junto al cuerpo del enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt, de 44 años, en su departamento de Palermo, sentado en una silla y con sangre en la boca

El cuerpo sin vida del enfermero fue encontrado el pasado viernes al mediodía, luego de que su familia, al no poder comunicarse con él, alertara a la Policía, que ingresó al lugar y constató su fallecimiento.

Detalles de la autopsia

El Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte fue “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”, y estimó que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes de la autopsia, realizada el 4 de abril.

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Bentancourt fue hallado en su departamento de Palermo, con fármacos a su alrededor.

Bentancourt fue hallado en su departamento de Palermo, con fármacos a su alrededor.

El informe señaló que presentaba una venopuntura con halo equimótico en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni indicios de defensa. Los peritos confirmaron que padecía una patología cardiovascular preexistente.

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