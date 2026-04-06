La defensa pidió la absolución de Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de su amigo

También el abogado defensor reiteró que “Felipe no declaró nunca, guardó silencio porque es un derecho que lo ampara” y dentro de eso “tampoco tenemos la obligación de plantear una hipótesis alternativa y de probarla”.

Los requerimientos de elevación a juicio, que mencioné al principio, “no contienen un relato claro y circunstanciado del hecho”, expresó Frontini.

En su relato, el letrado habló de la droga que utilizó el neurólogo ese día, sus efectos y las contradicciones en el tiempo que pasó entre el consumo, el llamado a su madre y la muerte.

“Felipe y Melchor se habían reunido para drogarse, no es algo que me haya contado Felipe, no es una afirmación ofensiva, es triste y está probada: eran compañeros de consumo. Me apoyo para afirmar esto sobe el informe que practicó el Ministerio Público Fiscal”, agregó.

“A lo largo del día fueron consumiendo en cantidades que no podría precisar que Melchor estaba mal. Habían consumido las mismas drogas, se desató un incendio no sabemos cómo, y Melchor padecía una cardiopatía, leve, pero cardiopatía en fin. Ninguno de los vecinos que declararon vieron si Felipe, Melchor o alguien inicio el incendio”, insistió.

El lunes pasado, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, el fiscal Fernando Klappenbach pidió que se lo condene a 4 años y 7 meses de prisión por el delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con la condena previa por abuso sexual que ya tiene.

Por otro lado, la querella había solicitado para Pettinato una condena de 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, figura por la que el imputado podría recibir una pena de hasta 20 años si es encontrado culpable.

Tras el turno de la defensa, el tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, cerraron la etapa final del debate y el 20 de abril dará a conocer su veredicto.