Sobreseyeron a la viuda de Pablo Escobar y a Mauricio Chicho Serna tras anularse su causa

El fallo se suma a antecedentes judiciales similares: en 2005, Santos Caballero y su familia ya habían sido sobreseídos en otra causa por lavado, tras permanecer detenidos. En esta oportunidad, la resolución vuelve a cerrar el expediente al considerar que las pruebas reunidas no cumplen con los requisitos legales necesarios para sostener una acusación en juicio.