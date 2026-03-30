Reforma laboral: el Gobierno apelará el fallo en contra de la nueva ley

"A tal efecto, se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno", señaló.

El fallo en contra de la reforma laboral

La Justicia laboral suspendió este lunes, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, después de una medida cautelar presentada por la CGT. En su fallo, el juez Raúl Ojeda advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores.

Por eso, determinó la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, hasta el momento en que se dicte la "sentencia definitiva”.

El magistrado consideró que la cautelar tiene fundamentos por la “verosimilitud del derecho calificada” y porque, en el caso de de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales adquiridos.

En la cautelar, se asegura que la central obrera “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”, teniendo en cuenta, también, los aspectos “individuales comunes y homogéneos” de los grupos de trabajadores, “cuya prestación se encuentra regulada" por las normas vigentes en nuestro país.

La CGT celebró el fallo "como un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado" y sostuvo que la ley sancionada hace un mes por el Congreso "implica una reducción del ámbito de protección laboral, una degradación de condiciones de trabajo y un debilitamiento de la acción sindical que vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de Derechos Humanos y laborales".

"La libertad por sí sola no produce justicia social. El objetivo final de la economía debe ser el bienestar humano, no ser un simple engranaje del sistema", manifestó en un comunicado. Y concluyó: "Ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha en todos los ámbitos institucionales".