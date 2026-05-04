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Sur Finanzas: Ariel Vallejo, ligado a la AFA, declara por presunto lavado de activos

El financista se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Ya hay cuatro empleados de la empresa procesados en esta causa que salpica a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y dueño de la empresa Sur Finanzas, se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para prestar declaración indagatoria en la causa en que se lo investiga por supuesto lavado de dinero.

La declaración de Vallejo será la primera de un total de 16 indagatorias en esta causa, que se extenderán en principio hasta finales de junio próximo.

Según las denuncias que se encuentran radicadas en los tribunales, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.

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Sur Finanzas, la financiera que se encuentra relacionada con varios clubes y con la AFA.

Sur Finanzas, la financiera que se encuentra relacionada con varios clubes y con la AFA.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.

ADEMÁS: Causa Sur Finanzas: allanamientos simultáneos en más de diez clubes

Vallejo se presentará a indagatoria este martes, a las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol. El financista comparecerá en el juzgado junto a su madre, Graciela Vallejo, también imputada en la causa.

La Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento.

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