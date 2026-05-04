Sur Finanzas: Ariel Vallejo, ligado a la AFA, declara por presunto lavado de activos

sur-finanzas Sur Finanzas, la financiera que se encuentra relacionada con varios clubes y con la AFA.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.

Vallejo se presentará a indagatoria este martes, a las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol. El financista comparecerá en el juzgado junto a su madre, Graciela Vallejo, también imputada en la causa.

La Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento.