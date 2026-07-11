Tierra del Fuego denunció una "provocación" británica

El gobierno de Tierra del Fuego cuestionó la navegación de la embarcación militar inglesa tras partir desde las Islas Malvinas y advirtió sobre el creciente interés estratégico en el Atlántico Sur.
El gobierno de Tierra del Fuego calificó como una “provocación flagrante” el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina luego de zarpar desde las Islas Malvinas. La denuncia fue realizada por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary.
El funcionario sostuvo que la presencia de la embarcación británica no puede interpretarse como un hecho aislado y afirmó que el episodio debe analizarse en el marco de un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por la creciente relevancia geopolítica del Atlántico Sur.
“Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación flagrante del Reino Unido hacia la República Argentina ”, expresó Dachary en declaraciones radiales, al referirse al recorrido del HMS Medway tras abandonar el archipiélago.
En ese sentido, remarcó que la cuestión Malvinas dejó de ser exclusivamente una disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido y pasó a formar parte de un tablero internacional más amplio, atravesado por intereses estratégicos de distintas potencias.
“ El conflicto de Malvinas ha trascendido la histórica disputa bilateral para convertirse en un eje dentro de un tablero geopolítico mucho más grande”, sostuvo el funcionario fueguino.
Dachary vinculó esta nueva realidad con la creciente centralidad que adquirieron el Atlántico Sur y la Antártida en la agenda internacional, así como con la presencia cada vez mayor de países extrarregionales interesados en fortalecer su influencia en la zona. “Hay que componer este hecho con el cambio global del tablero geopolítico, con la centralidad que está adquiriendo el Atlántico Sur y con la presencia cada vez mayor de potencias extrarregionales que buscan tener protagonismo en la Antártida”, afirmó.
Además, recordó antecedentes recientes relacionados con información estratégica y mencionó la difusión de documentos atribuidos al Pentágono en los que también aparecían referencias a las Islas Malvinas, como parte de un contexto que obliga a observar estos movimientos desde una perspectiva más amplia.
Para el funcionario, la navegación del HMS Medway se inscribe en un escenario de creciente disputa por áreas consideradas clave desde el punto de vista político, militar y económico.
Por ese motivo, Dachary insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido con la embarcación británica y determinar el verdadero alcance del episodio, en un contexto internacional en el que el Atlántico Sur adquiere cada vez mayor relevancia estratégica.
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