Tierra del Fuego denunció una "provocación" británica

“ El conflicto de Malvinas ha trascendido la histórica disputa bilateral para convertirse en un eje dentro de un tablero geopolítico mucho más grande”, sostuvo el funcionario fueguino.

Dachary vinculó esta nueva realidad con la creciente centralidad que adquirieron el Atlántico Sur y la Antártida en la agenda internacional, así como con la presencia cada vez mayor de países extrarregionales interesados en fortalecer su influencia en la zona. “Hay que componer este hecho con el cambio global del tablero geopolítico, con la centralidad que está adquiriendo el Atlántico Sur y con la presencia cada vez mayor de potencias extrarregionales que buscan tener protagonismo en la Antártida”, afirmó.

Además, recordó antecedentes recientes relacionados con información estratégica y mencionó la difusión de documentos atribuidos al Pentágono en los que también aparecían referencias a las Islas Malvinas, como parte de un contexto que obliga a observar estos movimientos desde una perspectiva más amplia.

Para el funcionario, la navegación del HMS Medway se inscribe en un escenario de creciente disputa por áreas consideradas clave desde el punto de vista político, militar y económico.

Por ese motivo, Dachary insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido con la embarcación británica y determinar el verdadero alcance del episodio, en un contexto internacional en el que el Atlántico Sur adquiere cada vez mayor relevancia estratégica.