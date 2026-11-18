Los magistrados, además, no dieron lugar al planteo de la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía y Pamela, para la reparación en concepto de daños en favor de las damnificadas. En este sentido, Sánchez lamentó la decisión aunque celebró la condena: "Es un reconocimiento muy importante".

Las víctimas del crimen de Barracas.

Cómo fue el triples crimen

Durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, Barrientos prendió fuego la habitación en la que residían las mujeres, en una pensión del barrio porteño de Barracas. Inmediatamente, las víctimas comenzaron a sufrir quemaduras y el atacante golpeó a una de ellas; luego acudieron al sector de las duchas para mitigar las lesiones, pero Barrientos volvió a incendiar el lugar y agredió a Andrea Amarante.

Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea fallecieron con el paso de los días, a la vez que Sofía, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.