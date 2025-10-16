Triple crimen de Florencio Varela: agravaron las imputaciones de los acusados

En la resolución se detalla que las víctimas fueron secuestradas y asesinadas como parte de un supuesto plan de venganza por el robo de varios kilos de cocaína.

Lázaro Víctor Sotacuro; Florencia Ibáñez; Matías Agustín Ozorio; Celeste Magalí Guerrero; Ariel Giménez; Miguel Silva; Maximiliano Parra y Daniela Ibarra serán trasladados desde la medianoche de este jueves.

En la resolución sobre las indagatorias, el fiscal Adrián Arribas también informó que se reformularon algunas de las imputaciones como, por ejemplo, la de Giménez, quien habría hecho los pozos para enterrar los cuerpos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, quien fue sindicado como supuesto coautor de los tres crímenes.

La causa pasa a la Justicia Federal

Con estas nuevas imputaciones, la causa pasará a la Justicia Federal por tratarse de un hecho vinculado al narcotráfico y la investigación requerirá la intervención de la PROCUNAR.

"El procedimiento de seguridad comenzaría a las 00:00", precisó Arribas sobre el operativo para derivar a los detenidos hasta el partido bonaerense de La Matanza.

El fiscal había remarcado que "vamos hacer una nueva interpretación del hecho y haríamos saber de una nueva imputación a los detenidos".

Además, la semana próxima se dictaminarán las prisiones preventivas, a la vez que continuaba la búsqueda de Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani, alias "El Loco David" o "Tarta", y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J".

En el plan criminal, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta la casa de calle Chañar 702, en Villa Vatteone. Allí las retuvieron por la fuerza, las maniataron y las torturaron hasta matarlas. Los cuerpos fueron enterrados en un pozo que había sido cavado con anticipación.