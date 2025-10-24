Policiales |

Triple crimen de Florencio Varela: el fiscal pidió las preventivas de los detenidos

Además, el fiscal Adrián Arribas solicitó el pase de la causa al fuero federal. También se dio a conocer el video del allanamiento a la casa en la que fueron torturadas y asesinadas las tres jóvenes.

El fiscal Adrián Arribas pidió las prisiones preventivas de todos los detenidos en el caso por el homicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi -cometido en Florencio Varela-. y también el traspaso de la causa al fuero federal.

La prisiòn preventiva fue solicitada contra Lázaro Víctor Sotacuro,Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

arribas (1)
Fiscal Adrián Arribas, responsable de la investigación del triple crimen de Florencio Varela.

Fiscal Adrián Arribas, responsable de la investigación del triple crimen de Florencio Varela.

Imputaciones agravadas

Arribas agravó las imputaciones a todos los acusados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.

ADEMÁS: Alertan por 19 femicidios en las tres semanas de octubre

Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Acusados triple crimen F Varela

Pase a la Justicia Federal

Por tratarse de acusaciones graves como el narcotráfico y el secuestro, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que en las próximas horas se podría definir.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados