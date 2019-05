Nancy Patricia Lazarte, de 26 años, salió de su trabajo y caminó hacia la parada del colectivo, donde fue abordada por dos motochorros. Tras forcejear con uno de ellos, el malviviente le disparó y la bala, afortunadamente, impactó contra el dispositivo.

"Cuando iba llegando al refugio aparecieron dos en una moto negra. El que iba atrás saltó cuando la moto todavía estaba en movimiento y, trastabillando, se dirigió directamente a mí”, relató la joven a La Gaceta.

"Sin mediar palabra me manoteó el celular para quitármelo. Yo me resistí. Entonces, forcejeamos y en ese momento alcancé a llevarme el aparato a la zona del abdomen. El tipo enseguida me apuntó con la pistola y me disparó", agregó.

"Cuando le contaba a mi jefa lo sucedido, me preguntó si estaba herida, y yo le contesté: ‘No, fue solo un susto’. Pero me advirtió que me salía sangre en el abdomen, yo no sentía nada", recordó.

“Fue una desgracia con suerte. La chica fue atacada a balazos y le salvó la vida un celular, que ahora está en manos de los peritos", afirmaron fuentes cercanas a la investigación.