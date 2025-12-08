Policiales |

Las Cañitas: un exprefecto retirado se suicidó tras discutir con su mujer por las Fiestas de fin de año

Un ex oficial de la Prefectura Naval, de 82 años, se quitó la vida de un disparo en su departamento de Las Cañitas luego de una discusión familiar

Un oficial retirado de la Prefectura Naval Argentina se suicidó este lunes luego de discutir con su esposa por las Fiestas de fin de año en su departamento de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron que la mujer llamó al 911 para alertar que su marido, un hombre de 82 años identificado como Pedro Gómez, ingresó a su despacho y se efectuó un disparo de arma de fuego.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B concurrieron al departamento ubicado en el edificio de la calle Huergo al 300, donde solicitaron la presencia del SAME. Personal de salud entró al domicilio y constató el deceso del exprefecto.

image

El damnificado habría tomado la terrible decisión luego de discutir con su esposa el lugar en el que disfrutarían las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Todo comenzó cerca de las 9 de mañana, cuando la esposa de la víctima, María Venegas, se comunicó con el 911 para pedir ayuda. Según relató la mujer a los efectivos que llegaron al lugar, minutos antes había mantenido una discusión con su esposo sobre los planes para las fiestas de fin de año.

La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, que entrevistaron a la esposa para reconstruir los hechos previos a la tragedia.

