Las redes no fallan: los memes de la victoria de la Selección Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026

La Albiceleste arrancó con el pie derecho. Un gol tempranero en la cabeza de Alexis Mac Allister fue clave para dar tranquilidad ante lo que venía siendo un juego inseguro. Fue un vaivén, con errores -que son alarmas- pero resueltos sobre la marcha. Sin embargo, la alegría se vio interrumpida porque el empate estaba el caer y así lo consiguieron los europeos en la mitad del segundo tiempo gracias al tanto de Dan Ndoye, con una gran desinteligencia por el lado izquierdo nacional. Aunque se quedaron con uno menos por la simulación de Breel Embolo a una falta, forzaron el desgastante alargue. Y ahí fue cuando los campeones del mundo decidieron ponerle punto final: un tremendo golazo de Julián Álvarez para el 2-1 al ángulo a los 112' y el tercero de Lautaro Martínez en un rebote a los 122' resultaron en otra hazaña sobre el final del partido, le dieron otra alegría al pueblo y amargaron a tantos otros.