Las redes no fallan: los memes de la victoria de la Selección Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026

La Albiceleste ganó otro partido mata-mata sobre el final. Otra hazaña que la catapulta a una cita con en semifinales con Inglaterra, un partido atravesado por la historia, y que las redes se encargaron de recordarlo como tal.
Una vez más, la Selección Argentina da qué hablar en una Copa del Mundo. Con un golazo a minutos del final y el 3-1 en el tiempo de descuento de la segunda mitad del alargue ante Suiza, se posicionó entre las cuatro mejores del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará, nada menos, que a Inglaterra. Ante otra hazaña y con el partido que se viene, las redes sociales no perdonaron.
La Albiceleste arrancó con el pie derecho. Un gol tempranero en la cabeza de Alexis Mac Allister fue clave para dar tranquilidad ante lo que venía siendo un juego inseguro. Fue un vaivén, con errores -que son alarmas- pero resueltos sobre la marcha. Sin embargo, la alegría se vio interrumpida porque el empate estaba el caer y así lo consiguieron los europeos en la mitad del segundo tiempo gracias al tanto de Dan Ndoye, con una gran desinteligencia por el lado izquierdo nacional. Aunque se quedaron con uno menos por la simulación de Breel Embolo a una falta, forzaron el desgastante alargue. Y ahí fue cuando los campeones del mundo decidieron ponerle punto final: un tremendo golazo de Julián Álvarez para el 2-1 al ángulo a los 112' y el tercero de Lautaro Martínez en un rebote a los 122' resultaron en otra hazaña sobre el final del partido, le dieron otra alegría al pueblo y amargaron a tantos otros.
Argentina está en una nueva semifinal del mundo después de jugar tres playoffs complicados y con el cuchillo entre los dientes. Se viene otra guerra con Inglaterra, con el recuerdo vivo de Diego Maradona y sus dos goles en el Mundial 1986, en venganza por la guerra de Malvinas. Aunque Lionel Scaloni lo definió como "un partido de fútbol más" y se alejó de los factores externos, la gente ya se subió al caballo de guerra.
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