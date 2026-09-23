Córdoba: un hombre mató a su pareja y a su hijastro porque estaban "poseídos por el demonio"

La Justicia ordenó su detención e imputación como presunto autor de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. Su hijo de 17 años, en tanto, fue acusado por su presunta participación en el crimen. Durante los procedimientos realizados en el lugar, los investigadores también secuestraron dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al asesinato.

Quién es el tiktoker detenido

Antes de quedar involucrado en la causa, Acosta tenía una importante presencia en redes sociales. En TikTok reunía más de 63 mil seguidores y 1,6 millones de “me gusta”, donde publicaba videos relacionados con su vida cotidiana, trabajos en el campo y distintos momentos junto a integrantes de su familia. También promocionaba un emprendimiento dedicado a la venta de carbón y leña.

Cuatro días antes del crimen, el hombre había compartido un video en el que respondía a personas que, según decía, cuestionaban la manera en que había conseguido sus bienes. “Lo gané con esto y laburo con lo mío”, expresó en esa publicación. Ahora, su actividad en redes sociales quedó bajo la lupa mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos en el crimen del adolescente.