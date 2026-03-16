Milei viaja a Cordoba con Adorni tras el escándalo en Nueva York

La última visita del presidente a la provincia mediterránea fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

Cabe destacar que Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un "delito", pero sí "un error".

Además, el funcionario de Javier Milei deslizó que el vídeo que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde "adentró" del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló el jefe de Gabinete en declaraciones televisivas.

La polémica estalló luego de que se conociera que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en el avión oficial durante la "Argentina Week". Ante los pedidos de informes de Unión por la Patria y el bloque socialista en Diputados, Milei defendió al vocero bajo el concepto de "costo marginal", al argumentar que su presencia no generó gastos extra al Estado.

Por su parte, Karina Milei calificó las críticas como "basura mediática" y reafirmó su confianza "incondicional" en el funcionario.