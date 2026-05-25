Más de 15 mil corredores participaron de las Fiestas Mayas en Palermo por su 50° edición

La prueba principal de 10 kilómetros tuvo como ganador a Joaquín Arbe, mientras que Manuel Córsico terminó como escolta. Entre las mujeres, el triunfo quedó en manos de Sofía Gómez y el segundo lugar fue para Sofía Luna. Además de la distancia central, la jornada contó con otras categorías recreativas.

La largada se realizó desde Avenida Figueroa Alcorta y Monroe a las 8 de la mañana. Desde allí, los participantes atravesaron distintos puntos emblemáticos de la zona norte porteña, con un circuito que incluyó Avenida del Libertador, Dorrego, Sarmiento y los alrededores del Rosedal antes de regresar al punto de partida.

Fiestas Mayas

“Es una alegría enorme ver a más de 15 mil corredores disfrutar de esta edición histórica de Fiestas Mayas en la Ciudad más linda del mundo. Queremos felicitar a todos los que formaron parte de este gran evento, que ya es parte de nuestra identidad y estamos muy orgullosos”, expresó el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes. Luego, el funcionario agregó: “La Capital Mundial del Deporte siempre deslumbra y tiene todo para dar: Buenos Aires no solo respira deporte, lo vive con una pasión única”.

La competencia nació a mediados de los años 70 como un homenaje a la Revolución de Mayo y a las celebraciones populares impulsadas por el Primer Gobierno Patrio en 1811. Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las carreras más convocantes del calendario nacional.

Fiestas Mayas

La edición aniversario también sumó propuestas culturales y musicales. Antes de la partida, la Banda de la Armada Argentina interpretó el Himno Nacional junto a un tenor, mientras que durante el recorrido hubo presentaciones de danza y folclore para acompañar a corredores e hinchas que siguieron la jornada desde distintos sectores del circuito.