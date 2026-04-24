Velatorios "tumberos": disparos al aire y motos en dos despedidas de delincuentes abatidos

En menos de 24 horas, Merlo y Fuerte Apache fueron escenario de funerales con armas de fuego, tiros al aire y cortes de calle, en episodios que reflejan una cultura de violencia creciente.
Dos zonas del conurbano bonaerense separadas por unos 20 kilómetros fueron escenario de velatorios tumberos en los que familiares, amigos y allegados de delincuentes abatidos despidieron a los fallecidos con disparos al aire y exhibición de armas de fuego. Los episodios ocurrieron en Merlo y en el complejo habitacional "Fuerte Apache", en Tres de Febrero.
Las escenas incluyeron disparos de pistolas , detonaciones, cortes de calles con motos y maniobras intimidantes que generaron temor entre vecinos, comerciantes y automovilistas. Los hechos volvieron a exponer prácticas vinculadas a entornos delictivos que naturalizan la violencia incluso en contextos funerarios.
El primero de los casos tuvo lugar frente al cementerio de Merlo, en la localidad de Libertad, a pocos metros del estadio de Ferrocarril Midland. Allí llegó el cortejo fúnebre de Abraham Ismael Troncoso, de 20 años, quien había sido abatido en un enfrentamiento con un policía bonaerense.
Al arribar al lugar, algunos de los presentes sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar al aire, mientras otros realizaban explosiones con escapes de motos, generando un clima de caos en la zona de la avenida Eva Perón al 4000. Comerciantes y transeúntes quedaron expuestos a una situación de riesgo.
Troncoso había muerto el lunes durante un intento de robo cuando. junto a un cómplice, interceptó a una pareja que circulaba en moto sin saber que el conductor era un efectivo policial. Al identificarse, el agente repelió el asalto y se produjo un tiroteo que terminó con el delincuente abatido y su acompañante detenido.
Durante el velatorio, allegados al joven exhibieron remeras con su imagen y la inscripción “Abraham te fuiste al cielo”, mientras en redes sociales circularon mensajes de despedida acompañados con música que reivindicaba la actividad delictiva.
El segundo episodio ocurrió en el complejo Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", en el partido bonaerense de Tres de Febrero. En el nudo 13 de la Villa Matienzo, familiares y amigos de un delincuente conocido como “Marito” o “Muela” repitieron el mismo patrón: disparos al aire con armas de fuego durante el velatorio.
En ese lugar, varias personas portaban pistolas 9 milímetros mientras realizaban la despedida. El fallecido había muerto en un tiroteo durante un asalto, en circunstancias similares a otros casos registrados en el conurbano.
Las estadísticas oficiales reflejan un aumento de este tipo de episodios. Durante 2025 se registraron 89 homicidios cometidos en asaltos y 120 delincuentes muertos en enfrentamientos con víctimas o fuerzas de seguridad, en muchos casos durante intentos de robo o fugas.
Los datos indican que tres de cada diez muertes violentas en la provincia de Buenos Aires están vinculadas a robos, ya sea por la muerte de la víctima o del victimario. Además, el 16% de los homicidios corresponde a delincuentes abatidos, en un contexto donde la violencia y su expresión pública siguen en aumento.
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