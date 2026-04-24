Velatorios "tumberos": disparos al aire y motos en dos despedidas de delincuentes abatidos

Al arribar al lugar, algunos de los presentes sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar al aire, mientras otros realizaban explosiones con escapes de motos, generando un clima de caos en la zona de la avenida Eva Perón al 4000. Comerciantes y transeúntes quedaron expuestos a una situación de riesgo.

Troncoso había muerto el lunes durante un intento de robo cuando. junto a un cómplice, interceptó a una pareja que circulaba en moto sin saber que el conductor era un efectivo policial. Al identificarse, el agente repelió el asalto y se produjo un tiroteo que terminó con el delincuente abatido y su acompañante detenido.

Durante el velatorio, allegados al joven exhibieron remeras con su imagen y la inscripción “Abraham te fuiste al cielo”, mientras en redes sociales circularon mensajes de despedida acompañados con música que reivindicaba la actividad delictiva.

El velatorio tumbero en "Fuerte Apache"

El segundo episodio ocurrió en el complejo Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", en el partido bonaerense de Tres de Febrero. En el nudo 13 de la Villa Matienzo, familiares y amigos de un delincuente conocido como “Marito” o “Muela” repitieron el mismo patrón: disparos al aire con armas de fuego durante el velatorio.

Embed FUERTE APACHE: DESPIDIERON A UN HOMBRE CON DISPAROS AL AIRE



Momentos de tensión se vivieron en el complejo habitacional de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, donde vecinos registraron un impactante episodio durante un velorio.



Un grupo de más de 10 personas realizó… pic.twitter.com/Ir8zFJ7eYr — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) April 24, 2026

En ese lugar, varias personas portaban pistolas 9 milímetros mientras realizaban la despedida. El fallecido había muerto en un tiroteo durante un asalto, en circunstancias similares a otros casos registrados en el conurbano.

Las estadísticas oficiales reflejan un aumento de este tipo de episodios. Durante 2025 se registraron 89 homicidios cometidos en asaltos y 120 delincuentes muertos en enfrentamientos con víctimas o fuerzas de seguridad, en muchos casos durante intentos de robo o fugas.

Los datos indican que tres de cada diez muertes violentas en la provincia de Buenos Aires están vinculadas a robos, ya sea por la muerte de la víctima o del victimario. Además, el 16% de los homicidios corresponde a delincuentes abatidos, en un contexto donde la violencia y su expresión pública siguen en aumento.