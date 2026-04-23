Incautan cargamento de zapatillas de contrabando valuado en 27 millones de pesos

En un operativo realizado por la Policía Federal Argentina, se interceptó un vehículo que transportaba 820 pares de calzado ingresados ilegalmente desde Brasil. Hay dos personas detenidas.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una maniobra de contrabando de gran escala en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Durante un control de rutina, los agentes lograron el secuestro de un cargamento de 820 pares de zapatillas que carecían de aval aduanero y cuya comercialización habría generado un perjuicio millonario. La mercadería, que según las investigaciones preliminares fue ingresada al país de forma ilegal desde Brasil, tiene un valor de mercado estimado en 27 millones de pesos. El calzado, que simulaba ser de primeras marcas internacionales, se encontraba oculto en un vehículo que circulaba por las inmediaciones de la zona comercial de la Ribera.
El procedimiento se llevó a cabo cuando personal de la PFA detuvo la marcha de un utilitario para realizar una inspección de bultos. Al abrir el compartimento de carga, los uniformados hallaron decenas de cajas y bolsas que contenían el calzado sin la documentación correspondiente que acreditara su origen, ingreso legal al país o el pago de los aranceles de importación. Como resultado del operativo, dos hombres mayores de edad fueron detenidos en el lugar. Los implicados, cuya identidad se mantiene bajo reserva, no pudieron justificar la procedencia de los 820 pares, por lo que fueron trasladados a la dependencia policial bajo cargos de contrabando.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, bajo la carátula de infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero). Además del calzado, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo utilizado para el transporte y de dispositivos de telefonía celular que serán peritados para determinar si los detenidos forman parte de una red más amplia de distribución de mercadería ilegal en las ferias de la región. Fuentes oficiales confirmaron que este tipo de operativos se han intensificado en los accesos a los grandes centros de comercialización de Lomas de Zamora, con el objetivo de combatir la competencia desleal y el tráfico de productos falsificados o ingresados por pasos no habilitados.
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