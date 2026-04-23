Incautan cargamento de zapatillas de contrabando valuado en 27 millones de pesos

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, bajo la carátula de infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero). Además del calzado, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo utilizado para el transporte y de dispositivos de telefonía celular que serán peritados para determinar si los detenidos forman parte de una red más amplia de distribución de mercadería ilegal en las ferias de la región. Fuentes oficiales confirmaron que este tipo de operativos se han intensificado en los accesos a los grandes centros de comercialización de Lomas de Zamora, con el objetivo de combatir la competencia desleal y el tráfico de productos falsificados o ingresados por pasos no habilitados.