Video: quiso pasar a un camión en una curva de la Ruta 14 y provocó un choque múltiple

El accidente ocurrió en la provincia de Corrientes y dejó tres heridos. La secuencia del choque quedó registrada por la cámara instalada en uno de los camiones.
Una maniobra imprudente de sobrepaso provocó un violento choque sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes. Allí, un automovilista intentó adelantar a un camión, perdió el control de su vehículo y terminó impactando de frente contra otro transporte de carga que circulaba en sentido contrario. El hecho quedó registrado por la cámara instalada en la cabina de uno de los camiones y dejó un saldo de tres personas heridas.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 627 de la autovía, en las inmediaciones de la localidad correntina de General Alvear. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor de un Renault Logan blanco, oriundo de la provincia de Buenos Aires, circulaba detrás de un camión cuando decidió iniciar una maniobra de sobrepaso. Al mismo tiempo, por el carril contrario avanzaba otro transporte de carga, conducido por un ciudadano brasileño.
Las imágenes captadas por la cámara de a bordo muestran que el camionero circulaba con normalidad cuando, de manera repentina, el Renault Logan apareció de frente al intentar completar el adelantamiento. Las primeras pericias indican que el automóvil habría rozado el lateral del camión al que intentaba superar, perdió estabilidad y quedó atravesado sobre la calzada, sin posibilidad de evitar la colisión con el vehículo de carga que venía en sentido contrario.
Como consecuencia del impacto, uno de los camiones volcó sobre la ruta, mientras que el Renault Logan terminó despistando hacia la banquina.
El video también captó otro detalle que reflejó la violencia del choque: una de las ruedas del automóvil se desprendió tras el impacto, continuó girando durante varios metros sobre el asfalto y finalmente quedó a un costado de la ruta.
El accidente dejó tres personas heridas. Una de ellas fue trasladada al Hospital de General Alvear, donde permaneció internada en observación, mientras que las otras dos recibieron asistencia médica en el lugar.
Otro accidente ocurrido en la Ruta 14 dejó dos muertos y dos heridos, tras el impacto frontal entre un automóvil y un camión a la altura del paraje Desiderio Sosa, a unos 35 kilómetros al norte de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
El siniestro involucró a un Ford Fiesta en el que viajaban cuatro personas y a un camión bitrén que transportaba arena desde Ituzaingó. Los investigadores aún intentan determinar por qué ambos vehículos chocaron de frente.
Por el impacto, murieron dos ocupantes del auto, identificados como Héctor Pintos, de 41 años, y Joel Escalante, de 17.
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