Video: quiso pasar a un camión en una curva de la Ruta 14 y provocó un choque múltiple

El video también captó otro detalle que reflejó la violencia del choque: una de las ruedas del automóvil se desprendió tras el impacto, continuó girando durante varios metros sobre el asfalto y finalmente quedó a un costado de la ruta.

El accidente dejó tres personas heridas. Una de ellas fue trasladada al Hospital de General Alvear, donde permaneció internada en observación, mientras que las otras dos recibieron asistencia médica en el lugar.

Choque en la Ruta 14: dos muertos y dos heridos

Otro accidente ocurrido en la Ruta 14 dejó dos muertos y dos heridos, tras el impacto frontal entre un automóvil y un camión a la altura del paraje Desiderio Sosa, a unos 35 kilómetros al norte de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.

El siniestro involucró a un Ford Fiesta en el que viajaban cuatro personas y a un camión bitrén que transportaba arena desde Ituzaingó. Los investigadores aún intentan determinar por qué ambos vehículos chocaron de frente.

Por el impacto, murieron dos ocupantes del auto, identificados como Héctor Pintos, de 41 años, y Joel Escalante, de 17.