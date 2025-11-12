Vino de Brasil a visitar a su hija, y murió tras el ataque de un demente en la calle

El agresor, un hombre de 30 años, fue detenido, ese mismo día, en Avenida Córdoba y Junín, a menos de 15 cuadras del lugar del hecho. Tenía 20 antecedentes por robo, lesiones y desórdenes públicos, además de múltiples ingresos a hospitales psiquiátricos como el Piñero, el Durand y el Borda, de donde se había fugado en varias ocasiones. Quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Este por el delito de tentativa de homicidio.

La mujer, jubilada del Tribunal de Justicia de Goiás, vivía entre Brasil y Argentina: pasaba seis meses en cada país. Su sobrina contó que había salido a retirar dinero del alquiler del departamento de su hija cuando ocurrió el ataque. Fue asistida y llegó con vida al hospital, pero falleció durante la madrugada.

Su hija, Carolina Bizinoto, pidió que se agilicen los trámites de autopsia y repatriación del cuerpo. Organizó además una colecta para trasladar los restos de su madre a Brasil y agradeció la ayuda recibida.

El caso reaviva la discusión sobre el seguimiento de personas con trastornos mentales y antecedentes violentos en la vía pública.