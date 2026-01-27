Palermo Chico: empresario acusado de abuso también tenía fotos menores desnudos

El abogado de las víctimas contó que en el celular del empresario encontraron imágenes de los menores desnudos y señaló que, esta situación, podría agravar la denuncia también por distribución de material de abuso sexual infantil.

“Tenemos pericial informática, demostrativa, fehaciente, indubitable de la existencia de grabaciones realizadas en el interior del baño que ocupaban los chicos cuando iban al domicilio de Porcel y su esposa, donde eran filmados”, aseguró Pablo Hawlena Gianotti en diálogo con TN.

Causa en "situación clave"

Y agregó: “Tenemos identificadas dos imágenes que corresponden a uno de los menores totalmente desnudo, tomando ducha, mediante una cámara oculta, y esas imágenes estaban en el celular de Porcel que fue secuestrado, lo cual implica producción y tenencia de contenido de abuso sexual de menores y estamos a un punto de probar la distribución, lo cual modificaría la calificación sobre él o debería modificarla”.

El letrado aseguró que la causa está ante una situación clave. “Las últimas tres declaraciones en Cámara Gesell resultaban ser los requisitos que el juez a cargo, Carlos Bruniard, exigió para poder eventualmente convocarlo a indagatoria”, explicó.

Además, resaltó que su equipo ya había hecho el pedido de imputación y de detención en dos oportunidades luego de que se conocieron las declaraciones de los primeros cinco menores. De todos modos, el magistrado no lo otorgó y el fiscal no acompañó el pedido de detención.

Ante esto, Pablo Gianotti detalló: “Acontecieron dos circunstancias obstructivas; la primera fue que el declarante del día lunes 19 no pudo ser peritado porque la perito de parte del imputado, aun estando presente, no compareció físicamente en la oficina del Cuerpo Médico Forense, por lo que se generó un retraso”.

Mientras que se produjo un nuevo obstáculo por parte del nuevo abogado del acusado. “Tomó la palabra justo cuando el menor relataba que Porcel le estaba realizando masajes en la pierna por la zona inguinal y le tocó los testículos”, precisó.