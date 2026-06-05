La Provincia decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari

Asimismo, el decreto recuerda la creación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en 2004, proyecto con el que Solari continuó su recorrido artístico manteniendo la estética y la identidad que habían caracterizado a Los Redondos.

El Gobierno bonaerense también destacó el compromiso social del artista y su cercanía con las problemáticas populares, al considerar que su figura excedió ampliamente el ámbito musical para convertirse en un símbolo de la cultura argentina contemporánea.

La medida establece que, durante los tres días de duelo, la bandera de la provincia permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos bonaerenses. Además, invita a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios, a adoptar disposiciones similares en homenaje al músico.

La decisión se conoció en medio de una profunda conmoción social por la muerte del cantante, cuyos seguidores continúan multiplicando homenajes en distintos puntos del país mientras se organiza la despedida pública prevista para el próximo domingo.

La emoción de Kicillof

El gobernador bonaerense no pudo contener la emoción al referirse a la muerte del artista y debió interrumpir su discurso durante un acto y hasta parar unos segundos para tomar agua.

Embed Despedimos al Indio con una enorme tristeza. Fue mucho más que un artista, fue un héroe argentino. Nos dio voz, ideas y poesía a muchas generaciones.



Nos quedan su obra y sus banderas: la búsqueda de la verdadera libertad, la alegría y la convicción de que siempre hay un futuro… pic.twitter.com/UMlCxAGWSA — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 5, 2026

“Es un día triste, tristísimo para miles, cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno”, expresó Kicillof al encabezar la apertura del V Congreso de Políticas para la Igualdad, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Para el mandatario provincial, este viernes se despedía “a un artista pero, sobre todo, a un héroe argentino”.

Kicillof consideró que el fallecido artista fue “alguien que le dio lenguaje, poética, que le dio voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”.

En ese momento, el mandatario provincial debió aclararse la garganta, pedir “perdón” y tomar agua para recomponerse. “Y nos deja banderas: la de la verdadera libertad, de la alegría y del futuro”, subrayó. Por eso aclaró durante su discurso que “no podía dejar de plantear un homenaje al ‘Indio’ Solari”.