A cuánto llega el aumento a las prestaciones estatales para personas con discapacidad

A través de un comunicado oficial, se informó que esta mejora se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

El aumento de nomenclador fue resuelto después de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

La medida fue posible por la decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida presupuestaria adicional para afrontar los aumentos previstos en el último trimestre del año.

image

El incremento se estableció después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un contundente triunfo sobre la oposición.El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso provocó corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en el pago de prestaciones.

La suba,"busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025", indicó ANDIS.

Con este aumento, se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, y atención médica y de rehabilitación.

Desde el organismo destacaron que la medida "no solo otorga previsibilidad al sistema, sino que también reconoce el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días".