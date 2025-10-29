Tensión en la marcha de jubilados: hubo heridos y un detenido

Fuentes oficiales indicaron que la única fuerza apostada al operativo fue la Policía Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. De todos modos, luego se sumó la Gendarmería.

La cantidad de efectivos desplegados volvió a ser desproporcionada frente al número de manifestantes, generando un clima de tensión que se intensificó con el correr de las horas.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando se abrió un hueco en el vallado que separaba a los manifestantes de las fuerzas de seguridad, dejando a ambos grupos frente a frente.

En ese momento, la Policía lanzó gases lacrimógenos y avanzó sobre los manifestantes, lo que provocó corridas, heridos y al menos un detenido.

Embed En vivo desde el Congreso



Megaoperativo policial en la macha de jubilados



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/uJwTFbbhNT — C5N (@C5N) October 29, 2025

Al menos cuatro personas sufrieron lesiones por gas pimienta, según informaron asistentes a la marcha, y una señora explicó: "Nos habíamos quedado del otro lado y después empezaron a tirar gases para sacarnos".

Con resignación, la señora agregó que "un compañero escuchó que van a mandar a Gendarmería", y protestó porque "nos vienen a atacar a nosotros en vez de ir a cuidar la frontera de los narcos".

La Gendarmería se sumó al dispositivo para reforzar la zona junto a la Policía Federal, lo que elevó aún más la tensión y reavivó el recuerdo de anteriores jornadas de represión en reclamos similares.

Como cada miércoles, los jubilados realizaron una protesta por mejoras en sus haberes en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, donde las fuerzas de seguridad vallaron la zona para garantizar la libre circulación.

Cerca de las 15 los manifestantes lograron tirar una parte de las vallas que habían sido apostadas como parte del operativo policial en la Avenida Rivadavia.