Deuda previsional: convocan a una audiencia entre el Estado nacional y La Pampa

Según se confirmó, la mediación se llevará a cabo en la Sede de Juicios Originarios del máximo tribunal el 5 de noviembre a las 11 de la mañana.

“Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno nacional nos niega”, sostuvo el gobernador pampeano, el peronista Sergio Ziliotto, luego de conocerse la convocatoria de la Corte.

La administración provincial había presentado una cautelar urgente ante la Corte Suprema por las complicaciones que sufre en materia de financiamiento debido al déficit que provocaron los recortes de aportes correspondientes al Estado nacional desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

image

Ziliotto sostuvo que los pampeanos quieren “vivir con dignidad”

El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, sostuvo que en la provincia quieren “vivir con dignidad” al celebrar la victoria oficialista en las elecciones legislativas ya que el partido renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, mientras que La Libertad Avanza sólo renovará la que tenía anteriormente.

Mientras que el oficialismo se impuso en su provincia con el 44.3%, encabezado por Abelardo Ferrán, LLA se quedó con el 43.65%, con Adrián Ravier como primer lugar en la lista.

Por tanto, Ziliotto celebró en la sede pampeana del PJ y arengó a los presentes: "Hoy los peronistas de La Pampa una vez más festejamos, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. El pueblo peronista de La Pampa marcó la cancha".

"Lo que tienen que entender toda la dirigencia de La Pampa es que hay que defender a los que menos tienen, dejar las apetencias personales, no es momento para pelearse, es momento para luchar, y es alucha la dieron ustedes, ustedes son los responsables, festejen, porque este triunfo es de ustedes", continuó el gobernador.

"Nos respalda la historia, nos obliga el futuro, por eso quiero agradecerle que podamos mostrarnos a nivel nacional, que también se ratificó una forma de gobernar en La Pampa, de defenderla. Pediremos que nos devuelva lo que nos sacaron porque seguimos viviendo con dignidad en La Pampa, sin depender de nadie", cerró el funcionario.

Con un escrutinio de 97.49%, los datos oficiales indican que la participación fue del 68.68%, es decir que se presentaron 204 mil electores de los 297 mil habilitados para votar y los votos en blanco se llevaron el 1.19%.