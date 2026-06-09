Caso Manuel Adorni: la Justicia analiza el celular del contratista

manuel-adorni-2230485 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Los investigadores examinarán las comunicaciones directas, los chats y llamadas telefónicas y por Whatsapp que mantuvo el contratista con Adorni, antes de que Tabar prestara declaración testimonial. También se analizará la documentación, las facturas y todos los registros vinculados a las refacciones que se realizaron en la vivienda que el jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cuá, valuadas en 245.000 dólares.

En paralelo a la revisión del teléfono, la Fiscalía prepara un requerimiento formal para que finalmente Adorni brinde una justificación de las inconsistencias patrimoniales detectadas tanto en sus gastos como en sus deudas personales.

Por lo pronto, el jefe de Gabinete tiene previsto presentar su declaración jurada a mitad de mes. Desde Casa Rosada detallaron que la documentación se entregará el lunes 15 de junio como la fecha tope absoluta.

Asimismo, el Poder Ejecutivo confirmó que la documentación se encuentra en proceso de revisión final antes de ser enviada formalmente a la Oficina Anticorrupción.