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Bullrich le pidió a Adorni que presente su declaración jurada de bienes "de inmediato"

De esa manera “quedará claro” de dónde sacó los fondos para los viajes y las propiedades, dijo la senadora

La senadora Patricia Bullrich pidió este jueves que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones al canal A24.

Pero “desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió la senadora oficialista

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