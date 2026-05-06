Bullrich le pidió a Adorni que presente su declaración jurada de bienes "de inmediato"

Las declaraciones de Bullrich se producen en momentos en que el presidente Javier Milei se encuentra en los Estados Unidos reunido con posibles inversores

Bullrich dijo que con la presentación de la declaración jurada, quedará en claro si Adorni “puede demostrar o no puede demostrar” de dónde sacó los fondos para comprar propiedades y hacer viajes desde que asumió como funcionario.