Bullrich le pidió a Adorni que presente su declaración jurada de bienes "de inmediato"

De esa manera “quedará claro” de dónde sacó los fondos para los viajes y las propiedades, dijo la senadora
La senadora Patricia Bullrich pidió este jueves que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.
“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones al canal A24.
Ante las revelaciones sobre su patrimonio y la apertura de una investigación judicial, Adorni aseguró en diversas oportunidades que presentaría su declaración jurada el 31 de mayo, al filo del plazo legal, con la actualización requerida.
Pero “desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió la senadora oficialista
Las declaraciones de Bullrich se producen en momentos en que el presidente Javier Milei se encuentra en los Estados Unidos reunido con posibles inversores
Bullrich dijo que con la presentación de la declaración jurada, quedará en claro si Adorni “puede demostrar o no puede demostrar” de dónde sacó los fondos para comprar propiedades y hacer viajes desde que asumió como funcionario.
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