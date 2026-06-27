Adorni renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazaría Santilli

Embed Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

ada en sus redes sociales.

Hasta último momento, el Gobierno había mantenido una postura de respaldo al funcionario, pero la acumulación de conflictos terminó modificando la estrategia. En la Casa Rosada consideraron que sostener a Adorni implicaba mantener abierto un frente de discusión que complicaba la agenda política y legislativa del oficialismo.

La decisión también estuvo atravesada por la postura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había impulsado el ascenso de Adorni desde su rol como vocero presidencial hacia la conducción de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, en las últimas horas dejó de respaldar su continuidad.

Renuncia consensuada

Fuentes oficiales señalaron que se trató de una “renuncia consensuada” y que el objetivo del Gobierno es cerrar rápidamente la etapa y concentrarse en una reorganización del gabinete.

La salida del funcionario ocurre en un momento de presión política sobre el Ejecutivo, con sectores de la oposición y aliados reclamando explicaciones en el Congreso. En ese escenario, la continuidad de Adorni comenzó a ser evaluada como un costo político que el Gobierno ya no estaba dispuesto a asumir.

El reemplazo elegido sería Diego Santilli, quien vuelve a ganar protagonismo dentro del esquema oficialista. El dirigente había desembarcado en el Ministerio del Interior a fines de 2025, tras la llegada de Adorni a la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Guillermo Francos, con la misión de aportar diálogo y fortalecer el vínculo con gobernadores y legisladores.

Ocho meses después, Santilli aparece nuevamente como una figura clave para ocupar un cargo central dentro del Gobierno. Durante este tiempo logró consolidar la confianza del Presidente, de Karina Milei y de Santiago Caputo, integrantes del denominado “triángulo de hierro” que rodea la toma de decisiones del oficialismo.

Con este cambio, la administración de Milei busca relanzar una Jefatura de Gabinete que en los últimos meses quedó en el centro de las disputas políticas.