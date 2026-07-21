Andis: Diego Spagnuolo volvió a apelar el peritaje de los audios con su voz

La defensa del extitular de la Andis plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz significa que deba declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional
La defensa de Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apeló este martes ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital la orden del juez Ariel Lijo que rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el disuelto organismo.
El planteo de la defensa tiene la intensión de demorar la convocatoria para que Spagnuolo aporte una muestra de voz que permita cotejarla con las grabaciones que destaparon el caso.
En este contexto, los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz significa que deba declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional.
La defensa sostuvo que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
Además, los abogados recordaron que está pendiente de resolución la presentación realizada para que los audios no sean incorporados como medida de prueba, ya que cuestionaron su autenticidad al sostener que fueron manipulados con inteligencia artificial.
Hace unos días, Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios y recordó que la medida está destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones que se filtraron y que debe avanzar pese a la negativa de Spagnuolo a aportar una muestra de voz para su comparación.
Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un embargo de 202.000 millones de pesos.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde exfuncionarios de la Andis direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores.
Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas de streaming. Sin embargo, la investigación avanza sobre los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa. Para este miércoles, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas.
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