Milei prepara una nueva etapa de reformas en el Congreso

Además, Javier Milei encabezará la próxima semana la presentación formal de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica y que será enviada para su tratamiento legislativo a través de la Cámara de Diputados.

El lunes pasado, el Presidente recibió en la Quinta de Olivos a Caputo y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, para avanzar en la redacción definitiva del proyecto. Del encuentro también participó el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor influencia dentro del Ejecutivo.

Paralelamente, Santilli continuará con una serie de reuniones con gobernadores para cerrar acuerdos vinculados con obras públicas e infraestructura. Entre los compromisos más próximos sobresale la firma de convenios con Santa Fe por el traspaso de obras viales y nuevas negociaciones con Catamarca y Santiago del Estero para desarrollar acueductos y plantas potabilizadoras.

Luis caputo llegando a la reunión.

Otro de los expedientes que continúa generando tensiones internas es la iniciativa elaborada por Federico Sturzenegger el proyecto de Ley de Inviolavilidad de Propiedad Pprivada, cuyo tratamiento fue postergado hasta después del receso y provocó nuevos cruces entre distintos sectores del oficialismo que no han logrado el apoyo necesario, en cuatro intentos, para aprobarlo.

La reforma política también ocupa un lugar central en los planes del Gobierno, especialmente la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, las dificultades para reunir apoyos suficientes obligaron a la Casa Rosada a evaluar alternativas, entre ellas la posibilidad de suspenderlas temporalmente.

Con un panorama legislativo complejo y una batería de proyectos pendientes, Karina Milei convocó a los principales referentes del oficialismo para coordinar la estrategia política. Del encuentro participaron Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Fabián Fernández, Luis Caputo, Santiago Caputo, Diego Santilli e Ignacio Devitt, en una mesa que busca recuperar protagonismo después de semanas sin definiciones relevantes.