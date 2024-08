Ahora apareció un polémico video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

Embed

En LAM mostraron las imágenes que pertenecen y allí la mediática y Fernández se profesan su cariño, amistad y amor.

En la grabación se ve a la columnista de espectáculos tomando una cerveza y haciendo la “V” clásica del movimiento Justicialista.

En 2021 se conoció que el nombre de la panelista había aparecido mencionado en el listado de los visitantes a la Quinta de Olivos del año anterior, cuando en el país regía el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

En aquella lista, figuraban también Úrsula Vargues, Florencia Peña y Sofía Pacchi. En ese momento la columnista hizo un breve descargo.

“A mi me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos que me dicen gato, petera, puta, me parece bien decir algo”, dijo Pettinato esos días.