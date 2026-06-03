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El Banco Central superó la meta anual de dólares: compró US$ 10.000 millones

La entidad monetaria llegó a las 100 jornadas consecutivas con saldo positivo. Adquirió US$ 43 millones y completó el piso objetivo.

El Banco Central (BCRA) superó las compras netas en el mercado cambiario de los US$ 10.000 millones en lo que va de 2026. La autoridad monetaria adquirió este miércoles otros U$s43 millones y llevó el acumulado anual a US$10.029 millones.

Allí, detalló que sería de US$ 10.000 millones con la posibilidad de escalar hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

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En el desglose de los meses, abril registró el mayor volumen de compras con más de US$ 2.700 millones:

• Enero: US$ 1.158 millones.

• Febrero: US$ 1.157 millones.

• Marzo: US$ 1.671 millones.

• Abril: US$ 2.770 millones.

• Mayo: US$ 2.601 millones.

• Junio: en lo que va del sexto mes captó US$ 273 millones.

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Qué dijo Luis Caputo sobre las reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en este escenario las compras de dólares del Central se ubicarán entre los US$ 17.000 millones y US$ 24.000 millones.

En el detalle del día, la entidad que preside Santiago Basuili compró US$ 43 millones en el mercado mayorista. En el stock diario, las reservas internacionales cayeron US$ 13 millones contra el martes hasta los US$ 48.414 millones.

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