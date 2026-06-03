El Banco Central superó la meta anual de dólares: compró US$ 10.000 millones

La entidad monetaria llegó a las 100 jornadas consecutivas con saldo positivo. Adquirió US$ 43 millones y completó el piso objetivo.
El Banco Central (BCRA) superó las compras netas en el mercado cambiario de los US$ 10.000 millones en lo que va de 2026. La autoridad monetaria adquirió este miércoles otros U$s43 millones y llevó el acumulado anual a US$10.029 millones.
Allí, detalló que sería de US$ 10.000 millones con la posibilidad de escalar hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.
En concreto, el BCRA lleva adquiridos US$ 10.020 millones del Mercado Libre de Cambios (MLC) desde enero. Esto significa que ya consiguió el 100% de la meta pactada. Del total de los días, únicamente el 2 de enero no intervino.
• Enero: US$ 1.158 millones.
• Febrero: US$ 1.157 millones.
• Marzo: US$ 1.671 millones.
• Abril: US$ 2.770 millones.
• Mayo: US$ 2.601 millones.
• Junio: en lo que va del sexto mes captó US$ 273 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en este escenario las compras de dólares del Central se ubicarán entre los US$ 17.000 millones y US$ 24.000 millones.
En el detalle del día, la entidad que preside Santiago Basuili compró US$ 43 millones en el mercado mayorista. En el stock diario, las reservas internacionales cayeron US$ 13 millones contra el martes hasta los US$ 48.414 millones.