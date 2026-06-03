El Banco Central superó la meta anual de dólares: compró US$ 10.000 millones

En el desglose de los meses, abril registró el mayor volumen de compras con más de US$ 2.700 millones:

• Enero: US$ 1.158 millones.

• Febrero: US$ 1.157 millones.

• Marzo: US$ 1.671 millones.

• Abril: US$ 2.770 millones.

• Mayo: US$ 2.601 millones.

• Junio: en lo que va del sexto mes captó US$ 273 millones.

Qué dijo Luis Caputo sobre las reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en este escenario las compras de dólares del Central se ubicarán entre los US$ 17.000 millones y US$ 24.000 millones.

En el detalle del día, la entidad que preside Santiago Basuili compró US$ 43 millones en el mercado mayorista. En el stock diario, las reservas internacionales cayeron US$ 13 millones contra el martes hasta los US$ 48.414 millones.