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Ritondo condicionó el acuerdo PRO-LLA: "Queremos reelegir donde gobernamos"

El diputado confirmó que su espacio buscará reelegir donde ya gobierna y evitó ponerle fecha al acuerdo con el oficialismo para los comicios del año próximo

El jefe de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó ponerle fecha al acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones generales de 2027, pero sí confirmó que buscarán reelegir en los distritos que ya gobiernan.

"Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho", expresó Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia:.

"Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene", siguió el titular del bloque del partido que preside a nivel nacional el ex presidente y fundador, Mauricio Macri.

Reunión en Casa Rosada

Este jueves, Ritondo, junto el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Eduardo Menem.

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Fue el segundo encuentro entre la cúpula de ambos partidos donde se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzaron en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.

Mientras que el Gobierno busca aunar voluntades para eliminar o al menos suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta, aunque no cierran las puertas del todo.

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