Ritondo condicionó el acuerdo PRO-LLA: "Queremos reelegir donde gobernamos"

Reunión en Casa Rosada

Este jueves, Ritondo, junto el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Eduardo Menem.

Fue el segundo encuentro entre la cúpula de ambos partidos donde se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzaron en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.

Mientras que el Gobierno busca aunar voluntades para eliminar o al menos suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta, aunque no cierran las puertas del todo.