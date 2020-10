El presidente encabezó el acto de lanzamiento del certificado que garantizará el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Renaper

El presidente Alberto Fernández sostuvo el jueves que es "imperdonable que un Estado, por no tener registrada a una madre y no darle documento, haga padecer a ella y a sus hijos" y dijo que en la Argentina hay muchos ciudadanos que, "por no estar registrados, son gente desconocida en el país donde nacieron y viven".