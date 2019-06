Alberto Fernández: "Estamos en un default encubierto"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos habló tras su reunión con representantes del FMI. Todo lo que dijo, en esta nota

Alberto Fernández aseguró este viernes que estamos ante un “default encubierto” porque si “el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hubiera asistido a la Argentina no se podría haber pagado nada porque el país no exporta”, a la vez que remarcó que en la reunión que mantuvo el jueves con representantes del organismo les advirtió que “vamos por mal camino porque el contexto económico es preocupante”.