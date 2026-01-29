Mercado Libre vs. Temu: la Corte Suprema deberá resolver la competencia judicial

El conflicto se originó en julio de 2025, cuando la empresa fundada por Marcos Galperín presentó una denuncia administrativa ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía, por presuntas prácticas de competencia desleal y publicidad engañosa.

Según el planteo de Mercado Libre, Temu ofrecía descuentos de hasta el 100% y promociones extremas que solo podían concretarse bajo “condiciones ocultas”, lo que sostuvo que inducía a error a los consumidores y alteraba las reglas de competencia en el mercado digital.

Tras analizar la denuncia, el Ministerio de Economía sancionó a la firma china y le prohibió difundir publicidad con esas características. En respuesta, Temu apeló la decisión y llevó el caso a la Justicia al considerar que la sanción fue aplicada de manera irregular y que se vulneraron sus derechos de defensa.

Mercado-Libre-carga.jpg

Sin embargo, el expediente quedó paralizado a raíz de un conflicto de competencia entre el fuero Civil y Comercial Federal y el fuero Contencioso Administrativo Federal. Ninguno de los dos tribunales aceptó intervenir, tanto en la cautelar solicitada por Temu como en la revisión de las medidas administrativas adoptadas por el Gobierno.

Ante esa situación, la Corte Suprema resolvió tomar intervención para dirimir la disputa y determinar cuál es el fuero que deberá continuar con la tramitación del expediente.

El origen del conflicto también tuvo derivaciones públicas. En noviembre pasado, el CEO de Mercado Libre a nivel local, Juan Martín de la Serna, reclamó al Gobierno medidas contra las plataformas chinas Shein y Temu para “nivelar la cancha” regulatoria. “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten”, sostuvo durante el foro anual de la consultora Abeceb.

Temu

Desde el Ejecutivo advirtieron que el ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de China podría afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre.

No obstante, la compañía aclaró que la denuncia no apunta a una disputa comercial general, sino específicamente a prácticas de publicidad engañosa sistemática. En ese sentido, cuestionó la difusión de descuentos del 80%, 90% y hasta del 100%, así como la promesa de productos “gratis”, que solo se concretarían bajo requisitos no informados de forma clara desde el inicio.

La presentación judicial también objetó la existencia de “condiciones ocultas o tardías”, como montos mínimos de compra o costos adicionales (entre ellos el envío) que aparecen al final del proceso.

Además, Mercado Libre denunció el uso de mecanismos de “gamificación engañosa”, como sorteos y dinámicas lúdicas; entre ellas la llamada “ruedita” que suele aparecer cuando abres la pagino o al app de Temu, que prometen premios o beneficios, pero que incorporan exigencias poco transparentes y generan presión psicológica para que los usuarios continúen interactuando o concreten la compra.